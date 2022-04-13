Натурализованная российская биатлонистка Абрамова отреагировала на свое изгнание из сборной Украины

Спортсменка заявила, что гордится украинским гражданством и осуждает войну, начатую Россией.

Биатлонистка Ольга Абрамова, которая родилась в России, но с 2012 года выступала за сборную Украины, прокомментировала свое исключение из состава национальной команды.

"Когда узнаешь новости от других... Но самое обидно то, что когда ты всем доказываешь, что национализма в Украине нет, это все прокации... Тебя увольняют за то, что ты россиянка по национальности", - написала Абрамова в сторис Instagram.

Однако уже через час Абрамова удалила эту "сторис" и опубликовала большой пост на своей странице в Instagram. В нем она заявила, что категорически против войны, которую Россия развязала против Украины. Биатлонистка объяснила, что вынужденно уехала в РФ в начале полномасштабного вторжения к своей 1,5-летней дочери, которая там находилась.

"Сегодня с большим удивлением прочла в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения. С первых дней войны я категорически против вторжения в Украину!

Действительно, 24 февраля, в первый день войны, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской области, по независящим от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я уехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я гражданка Украины и горжусь этим! И сейчас у меня так же болит сердце за всех страдающих людей за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб.

Я с ужасом наблюдаю за происходящим с моим родным Харьковом и Черниговом, как была полностью уничтожена лыжная база, которая стала для меня вторым домом, как стирались с лица земли десятки других городов по всей Украине.

Но почему тогда сейчас, когда наша страна нуждается в единстве и поддержке, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей. Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой", - написала Абрамова.

Кроме Абрамовой из состава сборной Украины по биатлону также были исключены другие две натурализованные россиянки - Екатерина Бех и Оксана Москаленко. Они перешли в украинскую сборную в 2018 году.

Напомним, что президент Федерации биатлона Владимир Бринзак заявил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России на момент начала полномасштабной войны и сейчас поддерживают физическую форму в РФ, потому что якобы "застряли" там. Однако лидер мужской сборной опроверг эту информацию.

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