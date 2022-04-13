Натурализованных россиянок выгнали из сборной Украины по биатлону

Натурализованных россиянок выгнали из сборной Украины по биатлону

Бех, Москаленко и Абрамова не будут выступать за "сине-желтых".

Министерство по делам молодежи и спорта приняло решение об исключении натурализованных россиянок из состава сборной Украины по биатлону.

Об этом сообщил государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев в комментарии Biathlon.com.ua.

Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, после начала войны выехавшие в Россию, отныне не входят в национальную команду Украины.

По словам тренера, биатлонистки по результатам прошедшего сезона не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Бех и Москаленко перешли в украинскую сборную в 2018 году.

Напомним, что президент Федерации биатлона Владимир Бринзак заявил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России на момент начала полномасштабной войны и сейчас поддерживают физическую форму в РФ, потому что якобы "застряли" там. Однако лидер мужской сборной опроверг эту информацию.

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