Натурализованный россиянин обматерил Украину на Евро по футзалу – подробности громкого скандала

Денис Неведров / Фото: Instagram

Реклама

На Евро-2026 по футзалу разгорелся громкий скандал из-за натурализованного сборной Армении россиянина Дениса Неведрова, который отличился позорным поведением после матча первого тура группового этапа против Украины.

"Сине-желтые" потерпели сенсационное поражение со счетом 1:2. После завершения поединка Неведров во время празднования на площадке выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес Украины.

"Лохи, Украина. Лохи, н***й", – прокричал натурализованный российский футзалист прямо в камеру.

Реклама

Также после матча Неведров на своей странице в Instagram опубликовал сторис, закрыв флаг Украины эмодзи.

Неведров является российским футзалистом, натурализованным в 2021 году. С тех пор он выступает за Армению. На клубном уровне 31-летний игрок защищает цвета "Тюмени" в РФ.

Украинская ассоциация футбола уже отреагировала на скандальный инцидент, обратившись в УЕФА с требованием применить санкции против игрока.

"Сразу после финального свистка один из игроков сборной Армении сделал публичное выражение оскорбительного характера в адрес Украины, что было зафиксировано на видео во время трансляции матча. УАФ усматривает в действиях игрока национальной сборной Армении неспортивное поведение, являющееся нарушением Дисциплинарных правил УЕФА.

Реклама

В частности, следующих статей: Ст. 11 (1), (2)(b), (c), (d) (Общие принципы поведения), ст. 15(1)(a)(iv), (v) (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц), а также ст. 14 (1) (Расизм и другие дискриминационные проявления) Дисциплинарных правил УЕФА, которая предусматривает, в частности, отстранение на десять матчей.

Также в письме указано: "...упомянутый игрок имеет российское происхождение и гражданство РФ (что подтверждается персональными данными игрока на официальном вебсайте МФК "Тюмень"). Учитывая реалии жестокой войны, развязанной РФ против Украины с целью уничтожения нашего государства, посягательства на его независимость и убийства украинских граждан только за их происхождение, национальную идентичность и стремление жить на своей земле, Россия и российский народ ежедневно демонстрируют ненависть и пренебрежение к украинцам в своих действиях и публичных заявлениях как на государственном, так и на частном уровнях. Язык ненависти, основанный на унижении достоинства и унижении по национальному признаку, является подлинным проявлением ксенофобии – одной из самых тяжелых форм дискриминации. Таким образом, этот случай значительно серьезнее, чем просто неспортивное поведение игрока национальной сборной во время официального матча чемпионата Европы по футзалу 2026 года под эгидой УЕФА, за которым следило многомиллионное футбольное сообщество. Мы настаиваем, что подобный язык ненависти и унижение достоинства неприемлем с точки зрения прав человека, здравого смысла и общих ценностей футбольной семьи.

Учитывая изложенное, просим Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА применить дисциплинарные санкции к игроку Денису Неведрову и национальной сборной Армении за неспортивное поведение после матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу УЕФА 2026 года Армения – Украина, которое нарушает дисциплинарные правила УЕФА", – говорится на официальном сайте УАФ.

Следующий матч на Евро-2026 по футзалу сборная Украины проведет в воскресенье, 25 января, против Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Реклама

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.