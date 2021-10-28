"Наверное, они ждали, когда уже сядем в автобус": Луческу разнес своих игроков за второй тайм кубковой игры

У наставника много вопросов к своим подопечным.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поединок 1/8 финала Кубка Украины против "Мариуполя".
После игры наставник столичного коллектива не выглядел довольно радостным, несмотря на то, что его команда одержала победу и, как следствие, пробилась в следующую стадию соревнований. Более того, румынский специалист полностью остался недоволен действиями своих подопечных во втором тайме.
Об этом Луческу рассказал в комментарии телеканалам "Футбол" в программе Студия LIVE.
"Мне совсем не понравился второй тайм. Не понравилось, как сыграли вышедшие на замену игроки и те, что играли с первых минут. Они должны понимать, что мои претензии к игрокам "Динамо" Киев гораздо больше, чем они представляют. Я имею в виду не всех, но большинство из тех, кто играл во втором тайме.
В первом тайме мы играли хорошо, комбинировали, был хороший контроль мяча, забили два гола. Но потом остановились. Такое впечатление, что все уже ждали конца игры, чтобы сесть в автобус и поехать домой.
Скорее всего, все перешли на субботнюю игру в чемпионате. То, как игроки вышли на второй тайм – это нехорошо, нельзя так относиться к делу. Говорить что-то о тактических моментах я не вижу смысла, потому что уже через два дня мы играем в чемпионате. Будет совсем другой матч, чем сегодня", – отметил Луческу.
- Уже 30 октября "Мариуполь" и "Динамо" встретятся снова. На этот раз – в рамках внутреннего первенства;
- Дуэль с "азовцами" стала для Луческу 60 на посту "Динамо".
Добавим, что уже известны имена четырех участников четвертьфинала Кубка Украины.