"Наверное, они ждали, когда уже сядем в автобус": Луческу разнес своих игроков за второй тайм кубковой игры

"Наверное, они ждали, когда уже сядем в автобус": Луческу разнес своих игроков за второй тайм кубковой игры

У наставника много вопросов к своим подопечным.

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал поединок 1/8 финала Кубка Украины против "Мариуполя".

После игры наставник столичного коллектива не выглядел довольно радостным, несмотря на то, что его команда одержала победу и, как следствие, пробилась в следующую стадию соревнований. Более того, румынский специалист полностью остался недоволен действиями своих подопечных во втором тайме.

Об этом Луческу рассказал в комментарии телеканалам "Футбол" в программе Студия LIVE.

"Мне совсем не понравился второй тайм. Не понравилось, как сыграли вышедшие на замену игроки и те, что играли с первых минут. Они должны понимать, что мои претензии к игрокам "Динамо" Киев гораздо больше, чем они представляют. Я имею в виду не всех, но большинство из тех, кто играл во втором тайме.

В первом тайме мы играли хорошо, комбинировали, был хороший контроль мяча, забили два гола. Но потом остановились. Такое впечатление, что все уже ждали конца игры, чтобы сесть в автобус и поехать домой.

Скорее всего, все перешли на субботнюю игру в чемпионате. То, как игроки вышли на второй тайм – это нехорошо, нельзя так относиться к делу. Говорить что-то о тактических моментах я не вижу смысла, потому что уже через два дня мы играем в чемпионате. Будет совсем другой матч, чем сегодня", – отметил Луческу.

Уже 30 октября "Мариуполь" и "Динамо" встретятся снова. На этот раз – в рамках внутреннего первенства;

Дуэль с "азовцами" стала для Луческу 60 на посту "Динамо".

Добавим, что уже известны имена четырех участников четвертьфинала Кубка Украины.

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