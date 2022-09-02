"Найди свои яйца и выйди на бой со мной, с*чка": Фьюри дерзко обратился к Усику (видео)

Британский чемпион Тайсон Фьюри записал видеообращение к украинцу Александру Усику. Он требует определить абсолютного чемпиона супертяжелого веса в этом году.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) призвал обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика провести бой в декабре 2022 года.

"Усик, средневес. Ты говоришь, что хочешь титул WBC. Он принадлежит Цыганскому королю. И он держит его крепко, очень крепко. Я тебя уничтожу, средневес. Я тебя размажу, средневес.

Ты сказал, что хочешь сразиться со мной после победы над бодибилдером. Ты бросил вызов на телевидении. И теперь ты будешь скавчать, мальчик, который любит командовать. Будешь бежать, прятаться, рассказывать, что у тебя травма.

Давай сделаем бой в декабре, средневесе. Но ты уже начинаешь что-нибудь рассказывать. Неважно, когда будет поединок – в декабре, апреле или когда-нибудь в следующем году. Я тебя прикончу, средневес. Найди свои яйца и выйди на бой со мной, с*чка", — сказал Фьюри в видеообращении.

Напомним, что Усик заявил о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира не состоится в 2022 году. Украинец намерен лечить старые травмы и восстанавливаться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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