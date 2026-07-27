Назначение легенды "Милана" тренером сборной Италии сорвалось из-за его связей с россиянами

Андреа Пирло / © Associated Press

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Назначение легендарного экс-футболиста "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии, которую ранее отказался возглавить Хосеп Гвардиола, сорвалось из-за его связей с российской букмекерской компанией.

Об этом сообщает Sky Sport.

47-летний итальянский специалист был главным кандидатом на пост наставника "Скуадры Адзурры", но переговорный процесс по его назначению был приостановлен, а запланированные на 27 июля встречи представителей тренера с Федерацией футбола Италии отменены.

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Поездки Пирло в страну-террорист и статус посла одного из тамошних букмекеров вызвали негодование как в СМИ, так и среди итальянских политиков.

Сам Андреа пытался оправдаться за сотрудничество с российским букмекером, опубликовав заявление в социальных сетях.

"В последние дни я с большим сожалением наблюдал за дискуссией, которая развернулась вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера национальной сборной Италии. Из уважения к институтам, Федерации и всем привлеченным людям я до сих пор решал хранить молчание. Однако считаю необходимым прояснить некоторые моменты.

На протяжении своей карьеры — сначала как футболист, а теперь как тренер — я всегда работал в полном соответствии с законами стран, где находился, и условиями подписанных мной контрактов. Профессиональное сотрудничество, которое стало предметом недавних споров, возникло в рамках моей работы в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер.

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Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не выражал и которые мне не свойственны.

Хочу поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которые они мне продемонстрировали. Я знаю об их компетентности, серьезности и любви, которую они всегда посвящали итальянскому футболу.

Мне жаль, что спортивное решение так быстро превратилось в публичное противостояние, в рамках которого моему лицу стали приписывать значения и намерения, которые мне не свойственны.

Любовь к Италии не зависит от должности. Она является частью моей истории, моей идентичности и будет всегда оставаться со мной", — написал Пирло.

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Пирло в течение карьеры футболиста играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити". Он шесть раз становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Италии провел 116 матчей и забил 13 голов. Вместе с национальной командой Андреа победил на чемпионате мира-2006.

В роли тренера Пирло возглавлял "Ювентус" и "Сампдорию", турецкий "Карагюмрюк", а с июля 2025 года работает с ФК "Юнайтед" в чемпионате ОАЭ.

Ранее сообщалось, что другой выдающийся итальянский футболист Франческо Тотти приехал в Москву и оскандалился циничным заявлением.

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