Назревает скандал: "Динамо" отказывается отпускать своих игроков в расположение сборной Украины – СМИ

Назревает скандал: "Динамо" отказывается отпускать своих игроков в расположение сборной Украины – СМИ

"Бело-синие" в апреле и мае планируют провести ряд благотворительных матчей.

В пятницу, 15 апреля, главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды в Словении, предваряющий решающие матчи отбора на Чемпионат мира-2022. Почти половина из них – футболисты киевского "Динамо".

Однако произошло неожиданное – "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в расположение сборной, сообщает KDK.

KDK

Отмечается, что причиной такого решения называется благотворительное турне "бело-синих" по Европе. В мае у них запланированы встречи с "Аустрией", "Базелем", "Ренном", "Левским" и "Айнтрахтом".

По мнению клуба, в этих матчах игроки киевлян получат гораздо больше пользы и практики, чем от сбора национальной команды.

Стоит отметить, что ни "Динамо", ни УАФ не подтвердили правдивости информации.

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