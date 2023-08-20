Назвал главное преимущество украинца: легендарный Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд поделился мыслями о возможном бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях заявил, что украинского боксера не стоит сбрасывать со счетов, ведь он может одержать победу благодаря своей скорости.

"Почему Фьюри не сражается с Усиком? Тайсон Фьюри – хороший боец, но Усик – он хитрый парень. Он хитрый парень, он двигается и может нанести удар. Так что все дело в том, что нужно увидеть бой двух людей, чтобы узнать правду.

Большие ребята не дерутся лучше маленьких, вот и все. Маленькие бойцы все время умелые, а большие ребята всегда с силой. С Тайсоном Фьюри все по-другому. Он большой парень, но он хорошо боксирует, и он показал, что у него есть сила, поэтому он другой, и он делает этот бой другим. Но нет никого быстрее Усика. Его будет тяжело перебить, и это может стать решающим фактором", – приводит слова Холифилда Boxing Social.

29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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