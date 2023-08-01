Назвал главное условие: известный промоутер рассказал, когда ждать бой Усика против Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению Арума, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе может состояться в начале 2024 года.

Впрочем, американский промоутер отметил, что для начала Усику необходимо победить Даниэля Дюбуа.

"Я считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого боя. Но Усика не будет ждать легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим", – сказал Арум в интервью YouTube каналу Boxing News.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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