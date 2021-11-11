Назвал главную цель на сезон: как Шевченко официально презентовали тренером "Дженоа" (фото)

Бывший наставник сборной Украины дал первую пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

В среду, 10 ноября, итальянский "Дженоа" официально представил Андрея Шевченко главным тренером команды. После презентации 45-летний украинский специалист ответил на вопросы журналистов.

Шевченко поблагодарил руководство "грифонов" за доверие и подчеркнул, что берется за проект, который его по-настоящему заинтересовал. По словам украинского тренера, его главная цель на нынешний сезон - помочь команде сохранить место в Серии А.

"Наша цель - в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю лишь один путь, как ее можно достичь - работать. Обещаю, что сделаю все, на что я способен", - сказал Шевченко.

twitter.com/GenoaCFC

Новоиспеченный наставник "Дженоа" отметил, что зимой клуб собирается усиливаться на трансферном рынке.

"У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и поскольку мы нацелены на игру в следующем году в Серии А, я думаю, нам придется хорошо работать на трансферном рынке. Все ребята в команде - очень хорошие. Я думаю, что первая цель - достичь позиции в турнирной таблице, где мы сможем комфортно чувствовать себя и спокойно работать", - сказал Шевченко.

Шевченко также ответил на вопрос, какой футбол хочет привить "грифонам".

"Дженоа" исторически была очень агрессивной командой, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно обладать идеальным балансом и понимать наши потребности, то, что нужно команде. У нас должен быть правильный менталитет. Поговорив с игроками, я ощутил желание улучшить ситуацию. Я думаю, что, имея большое желание и правильную структуру на поле, мы можем улучшить ситуацию", - ответил Андрей.

twitter.com/GenoaCFC

twitter.com/GenoaCFC

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

Напомним, накануне Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа". А дебютный матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.

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