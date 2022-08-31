Назвал главный недостаток украинца: Уайлдер определил фаворита супербоя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Бронзовый бомбардировщик" считает фаворитом битвы за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе британского боксера.

В то же время американец подчеркнул, что Усика не стоит недооценивать, ведь свой главный недостаток - небольшие габариты - украинец может компенсировать блестящим передвижением в ринге.

"Фьюри слишком большой для Усика. Единственное, что есть у Тайсона для Усика - это его габариты. Я смотрю на это как на бой Фьюри с Каннингемом. Стив доминировал над ним, но потом устал и выглядел слишком худым. Может произойти все, что угодно. Нельзя недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может произойти все, что угодно", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Добавим, что Фьюри и Каннингем встречались в ринге в 2013 году. Тайсон был на 20 кг тяжелее оппонента, в начале боя он побывал в нокдауне и проигрывал по очкам. Но в седьмом раунде Фьюри нокаутировал американца, имевшего схожие с Усиком антропометрические данные.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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