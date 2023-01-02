Назвал "миролюбивыми": украинского футболиста, заступившегося за россиян, погнали из румынского клуба

Румынский "Оцелул" расторг контракт с украинским форвардом Евгением Бохашвили, который в конце декабря дал скандальное интервью, где рассказал о своем отношении к войне в Украине и россиянам.

В нем украинский футболист сделал несколько очень спорных тезисов. Нападающий заявил, что "не может плохо говорить о российском народе", а "подавляющее большинство россиян являются миролюбивыми людьми". Также он уверен, что "россияне не хотели войны", а виноваты во всем политики и кремлевский диктатор Владимир Путин.

А уже в первый день нового года "Оцелул" решил досрочно прекратить сотрудничество с Бохашвили. На данный момент неизвестно, причиной расторжения контракта стало это интервью или что-то другое.

Бохашвили выступал за "Оцелул" с августа 2022 года. Он сыграл за румынский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

В Украине Бохашвили представлял такие клубы как "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник-Укрнефть" и "Рух".

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