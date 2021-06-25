Назвал обязательные условия: глава УАФ ответил на предложение из России о проведении матча со сборной Украины

Назвал обязательные условия: глава УАФ ответил на предложение из России о проведении матча со сборной Украины

Спортивный функционер выделил три момента.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на предложение члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева о проведении товарищеского матча между сборными двух стран.

"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях.

Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, "Шахтер" и "Заря", а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, "Таврия", сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на "Донбасс Арене" в Донецке, на "Авангарде" в Луганске, на "Локомотиве" в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает "Шахтер", а первым представителем Украины была "Таврия", а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет "Заря", и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", - цитирует Павелко Газета.ru.

Сборная России завершила выступления на Чемпионате Европы-2020, заняв в своей группе четвертое место.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала "сине-желтые" встретятся со Швецией. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе в Глазго (Шотландия). Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина встретится с Англией или Германией.

Ранее рассказывалось о том, что в Госдуме эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава".

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