Назвал одно условие: экс-чемпион мира выразил желание биться с Усиком

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте и бриджервейте Лоуренс Околи оценил возможность проведения боя против абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

Британец выразил желание биться с украинским боксером и считает, что их поединок может состояться в 2026 году, но при одном условии – если Усик к тому времени не завершит карьеру.

"Усик говорил, что у него остался еще один бой. Не думаю, что он завершит карьеру сразу после реванша с Дюбуа. Честно говоря, было бы круто встретиться с ним в ринге, но давайте рассуждать логично. Усик говорил, что планирует провести еще два боя. Один он уже провел, остался еще один. Так что сейчас я не вижу такой возможности. Но если он продолжит боксировать и в 2026 году – тогда да, это вполне возможно", – сказал Околи в интервью Ring Magazine.

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В послужном списке Околи 22 победы (16 – нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. В своем последнем бою Лоуренс единогласным решением судей победил южноафриканца Кевина Лерену в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в реванше, который состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.