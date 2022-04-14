Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента

Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента

"Киевляне" считают недопустимыми такие заявления.

Киевское "Динамо" решило отменить товарищеский матч с румынским "Стяуа".

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Такое решение связано с заявлениями президента румынского клуба Джиджи Беккали, который вчера назвал "нацистской группировкой" полк "Азов".

"Руководство "Динамо" считает недопустимым высказывание владельца FCSB Джиджи Бекали по поводу украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения этого поединка. Об этом клубу FCSB было сообщено на следующий день после появления резонансных заявлений", — говорится в сообщении.

Вместо "Стяуа" "Динамо" проведет матч против текущего лидера чемпионата Румынии, "Клужа". Поединок состоится 20 апреля, начало – в 21:30 по Киеву.

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