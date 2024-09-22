Назвал причину фиаско: Джошуа высказался о своем поражении нокаутом от Дюбуа

Британский бокер супертяжелого веса Энтони Джошуа прокомментировал свое досрочное поражение от чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

После боя Эй Джей признал, что допустил большое количество ошибок, что и стало причиной фиаско.

"Я отдаю должное Даниэлю и его команде. Мы рискнули ради успеха, но потерпели неудачу. Знаете, я готов разнести ринг, но мне нужно оставаться сдержанным, очень профессиональным и выразить уважение к моему сопернику.

Я всегда говорил себе, что я боец на всю жизнь. Мы продолжим рисковать. У меня был резкий, быстрый соперник, с моей стороны было много ошибок, но это наша игра", – приводит слова Джошуа talkSPORT.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим Энтони трижды побывал в нокдауне – в первом, третьем и четвертом раундах.

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Для Дюбуа это была первая в карьере защита звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Тайсона Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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