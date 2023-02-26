Назвал Путина безумным и поблагодарил ВСУ: эмоциональная речь Амосова после защиты титула (видео)

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов дал эмоциональное интервью сразу после своей победы над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

29-летний украинец поблагодарил украинских военных, которые защищают нашу страну от российских оккупантов, а также людей, которые помогают Украине.

Он назвал безумным кремлевского диктатора Владимира Путина и, напомнив о годовщине войны в Украине, призвал мир не забывать о сложившейся ситуации в нашей стране.

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать детей, всех украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране. Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот безумный атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", – сказал Ярослав.

An emotional message from @YaroslavAmosov после defending его Welterweight World Championship at #Bellator291. pic.twitter.com/dkv4v04Eqj — BellatorMMA (@BellatorMMA) 26 марта 2023

Амосов победил Сторли единодушным решением судей: трижды по 50:45. Он защитил титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, который завоевал в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

В мае прошлого года Амосов должен был провести бой с британцем Майклом Пейджем, однако отказался от поединка и остался в Украине в период российской военной агрессии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Амосов вступил в территориальную оборону Ирпеня, который находился под оккупацией российской армии.

В послужном списке Амосова 27 поединков и 27 побед в смешанных единоборствах. Для Сторли поражение от украинца стало вторым в карьере, также в его активе 14 побед.

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