Назвал решающий фактор для победы: Уайлдер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу предстоящего боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что в поединке Усик – Фьюри каждый из боксеров может одержать победу. По его мнению, выиграет бой тот, кто подойдет к нему в лучшей форме.

"Если честно, я не знаю, кто выиграет этот бой. Каждый из них может победить. Все зависит от того, кто будет чувствовать себя лучше, когда придет время. Главное – как ты чувствуешь себя, когда наступает время боя. Это честная игра для каждого из них. Каждый может победить.

Я просто взволнован этим боем, поскольку я наконец-то дошел до момента, когда все титулы будут в руках одного бойца. И я тоже буду биться за все титулы. Мне не нужно будет бегать за разными чемпионами.

Я не должен биться с одним, а потом пытаться забрать пояс у другого, а затем – у третьего. Я не получал таких возможностей, они продолжали бегать от меня, но теперь, когда будет боец со всеми поясами, мои шансы будут выше", – сказал Уайлдер в эфире The Last Stand Podcast.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был именно Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, сам Уайлдер проведет свой следующий бой 23 декабря в саудовском Эр-Рияде. Соперником "Бронзового бомбардировщика" станет еще один экс-чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер.

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