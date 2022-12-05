Назвал Усика "кроликом" и пообещал съесть: Фьюри озвучил дату возможного боя за звание "абсолюта"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность выйти в ринг с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского чемпиона, его бой с Усиком планируют организовать в феврале – марте 2023 года. Также "Цыганский король" назвал Александра "кроликом", которого собирается съесть на завтрак.

"Я с нетерпением жду большого 2023 года. Я слышу все эти разговоры о больших деньгах в Саудовской Аравии. Фрэнк Уоррен говорил мне, что бой может состояться в первом квартале следующего года в феврале или начале марта. Так что сделаем это. Я готов, и Усик, похоже, готов.

Он просто похож на кролика. У него глаза расположены далеко друг от друга, и у него большая щель в зубах. Мне кажется, мой папа дал ему прозвище "Кролик". Назовите меня "Фермер", потому что я сниму шкурку с кролика и съем его на завтрак. Вот что мы с ним сделаем. Вы можете поставить меня первым номером, а имена следующих трех соперников положить в шляпу и выбрать. Это Джойс, Усик и Уайлдер", – цитирует Фьюри Вoxingnews24.

Напомним, Усик присутствовал в зале во время боя между Фьюри и Чисорой, который состоялся 3 декабря в Лондоне. После своей победы британский чемпион дерзко обратился к украинцу. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

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