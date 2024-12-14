Назвал уязвимое место украинца: Леннокс Льюис дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от грядущего боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Знаменитый британский боксер посоветовал своему соотечественнику чаще выбрасывать апперкоты, поскольку считает это уязвимым местом украинца.

Также Леннокс отметил, что Усик и Фьюри оба имеют высокий боксерский IQ и свои козыри, которые будут применять в предстоящем поединке.

"Усик постоянно двигается, по нему трудно попасть, и он знает, что делать. Он сближается, быстро наносит удар, а затем отходит на безопасное расстояние. Оба боксера имеют высокий боксерский IQ. Фьюри имеет преимущество в габаритах, хорошо двигается и ему нужно использовать свой джеб.

Мне нравится, когда Тайсон набирает немного больше веса, возможно, на этот раз он выйдет несколько тяжелее. Он всегда был хорошим бойцом, даже с лишним весом. Благодаря ему он может отталкивать меньшего соперника и давить на него. Есть много разных вещей, которые Фьюри может сделать, чтобы вывести Усика из равновесия и усложнить для него задачу победить.

В первом бою Тайсон несколько раз поймал Усика апперкотом. Так что если бы меня спросили, как бы я действовал в ринге против Усика, то я бы ответил, что выбрасывал бы хорошие апперкоты, потому что он уязвим к ним. Именно так я бы проводил этот бой.

Уязвим ли Александр к ударам по корпусу? Любой может быть уязвим к ударам по корпусу. Но если все это говорят, то боец обычно работает над защитой корпуса. Он хочет, чтобы все думали: "Мой корпус крепок, и если они будут целиться в корпус, то в тот же миг получат ответ", – сказал Льюис в интервью BoxNation.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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