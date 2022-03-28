Назвали пропагандой: украинских фигуристов заставили убрать слова Зеленского с их выступления на ЧМ

Международный союз конькобежцев оскандалился своим антиукраинским решением.

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин покорил сердца зрителей своим эмоциональным выступлением на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

Они исполняли ритм-танец под новое музыкальное сопровождение - микс песен Джамалы "1944" и украинской народной песни "Ой, у лузі червона калина" в исполнении группы Бумбокс. К концу выступления вся ледовая арена громко аплодировала украинским спортсменам, а Назарова и Никитин не сдержали слез.

Однако через несколько дней после выступления украинских фигуристов выяснились скандальные вещи, пишет Tribuna.com.

Согласно регламенту, перед стартом соревнований каждая делегация подает в ISU (Международный союз конькобежцев) предварительные заявки с запланированным контентом и музыкальным сопровождением. Оказалось, что в предварительно представленном варианте в первой части музыкальной нарезки звучал 15-секундный призыв к миру президента Украины Владимира Зеленского, который был расценен спортивными чиновниками как "пропаганда", что противоречит Кодексу этики организации.

В этой связи Союз намеревался наложить запрет на использование музыки, что сделало бы невозможным участие украинского дуэта в чемпионате мира. Украинская федерация фигурного катания отреагировала на данную ситуацию, провела переговоры и направила соответствующее письмо в ISU. В итоге украинские спортсмены смогли выступить с подготовленным ритмическим танцем, но без слов президента Украины в нарезке.

Назарова сообщила подробности скандального решения.

"По правилам ISU, они не допустили кусок со словами Владимира Зеленского. Ничего в нем такого не было. Там были слова о том, что мы будем бороться и будем защищать свою землю, какой бы ни была цена.

Да, нам поступило письмо о том, что ISU проконсультировались с юристами, нашедшими в этом пропаганду. У них даже были вопросы ко второй части "Червона калина". Это все происходило в ночь перед выступлением. Мы узнали об этом в 10 часов вечера и были на связи", - сказала Назарова.

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) обратилась в ISU и Международный олимпийский комитет (МОК) с открытым письмом, в котором требует дать объяснение, почему организаторы ЧМ считают слова президента Украины пропагандой.

"Мы получили информацию от ISU, что музыка была расценена как содержащая пропаганду… Мы не понимаем, как слова призыва к миру можно считать запретными?

Конечно, мы благодарим ISU и организационный комитет ЧМ за поддержку украинского народа, которую они высказали во время этого чемпионата, но мы не понимаем принятого решения, ведь продолжающаяся в нашей стране война уносит жизни детей ежедневно.

В течение 30 дней украинцы показывают невероятное военное сопротивление ради безопасности Европы и всего мира, оберегая всех от Третьей мировой войны", - говорится в письме УФФК к ISU.

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