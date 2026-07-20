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Назван лучший игрок ЧМ-2026 по футболу
Почетную награду получил Родри.
Капитан сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата мира-2026 по футболу.
30-летний опорный полузащитник "Манчестер Сити" получил эту награду после финального матча ЧМ-2026, в котором Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0).
Отметим, что бронзовые медали завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).
Ранее сообщалось, что определился обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-2026.
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