Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: кто оказался в топ-5

Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: кто оказался в топ-5

Андрей Ярмоленко - лидер по показателю эффективности игры.

Полузащитник Андрей Ярмоленко стал самым полезным игроком сборной Украины на Чемпионате Европы-2020 по данным InStat.

Как пишет zbirna.com, при анализе игры ресурс делает акцент не только на количестве, но и на качестве технико-тактических действий (ТТД). В итоге выводится определенный индекс - показатель эффективности игры.

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По этому показателю Ярмоленко набрал 310 баллов и опередил всех партнеров по сборной Украины. За ним в топ-5 расположились Виталий Миколенко (305), Руслан Малиновский (302), Александр Караваев (299) и Николай Матвиенко (297).

В процессе составления рейтинга учитывались футболисты, которые провели на поле не менее 3 матчей.

На Евро-2020 Ярмоленко выходил на поле во всех 5 матчах. Капитан украинской сборной забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее ТСН Проспорт писал, что после Евро-2020 за Ярмоленко устроили войну турецкие гранды.

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

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