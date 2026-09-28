Назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии

Анатолий Трубин, Грузия — Украина / © УАФ

Реклама

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Реклама

Трубин получил награду "Лев матча", имея 81% голосов болельщиков.

Реклама

В течение поединка Анатолий совершил ряд сейвов и не пропустил ни разу, что позволило украинской сборной добыть ничью (0:0) в Тбилиси.

Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).

Сейчас сборная Украины с 4 очками единолично возглавляет свою группу в Лиге наций. Грузия с одним баллом занимает третье место.

Другой матч 2-го тура этого квартета между Северной Ирландией и Венгрией также состоится 28 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Грузия на выезде сыграет с Венгрией. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

Новости партнеров