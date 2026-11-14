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Категория
Проспорт
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Назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Северной Ирландии

Награду "Лев матча" получил Анатолий Трубин.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / © УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Трубин получил награду "Лев матча", имея 67% голосов болельщиков.

На протяжении поединка Анатолий неоднократно спасал ворота сборной Украины, но это не помогло подопечным Андреа Мальдера завоевать хотя бы ничью — поражение со счетом 0:1.

Украина проиграла Северной Ирландии уже во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В третьем туре украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли североирландцам со счетом 0:3.

В другом матче 5-го тура этого квартета Венгрия на выезде победила Грузию (2:0).

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и уже точно не сможет финишировать в топ-2, а потому потеряла шансы завоевать повышение в элитный дивизион Лиги наций.

Лидером квартета является Северная Ирландия (11 пунктов). Венгрия (10 баллов) находится на второй позиции. Грузия (2 очка) идет последней.

В заключительном туре сборная Украины в словацком городе Кошице проведет номинально домашний матч с Грузией, а Северная Ирландия на выезде сразится с Венгрией. Оба матча запланированы на 17 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе B, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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