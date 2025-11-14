Назван лучший игрок сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции

Анатолий Трубин / © Associated Press

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам выездного матча группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 с Францией, который завершился разгромным поражением команды Сергея Реброва со счетом 0:4.

Трубин получил награду "Лев матча", набрав 64% голосов болельщиков.

В поединке с французами 24-летний вратарь совершил шесть сейвов и помог сборной Украины избежать еще большего разгрома.

За весь матч французы нанесли 25 ударов, из которых 10 – в створ ворот. Украинцы ответили лишь одним неточным ударом.

Перед заключительным туром сборная Украины (7 очков) занимает третье место в своей группе отбора на ЧМ-2026, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Франция (13 баллов) гарантировала себе первую строчку и оформила выход на Мундиаль. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

В последнем туре 16 ноября сборная Украины в номинально домашнем матче, который состоится на стадионе "Легия" в Варшаве, примет Исландию.

Для того, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф, украинцам нужно побеждать исландцев. Никакой другой результат не устроит нашу команду.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.