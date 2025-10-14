Назван лучший игрок сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном

Руслан Малиновский / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча группового этапа отбора к чемпионату мира-2026 с Азербайджаном, который завершился победой команды Сергей Ребров со счетом 2:1.

Малиновский получил награду "Лев матча", набрав 55% голосов болельщиков.

В поединке против Азербайджана 32-летний хавбек отдал результативную передачу и забил победный гол.

Малиновский во второй раз подряд получил награду "Лев матча". Ранее Руслана признали лучшим игроком матча с Исландией, в котором он оформил дубль.

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.