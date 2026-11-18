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Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Грузии
Награду "Лев матча" получил Даниил Сикан.
Форвард сборной Украины Даниил Сикан признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
25-летний нападающий бельгийского "Андерлехта" вышел в стартовом составе и уже на 53-й секунде поединка забил гол, который в итоге стал победным — 1:0.
По итогам игры Сикан получил награду "Лев матча", за него проголосовали 37% болельщиков.
Сборная Украины (7 очков) заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.
Победителем группы стала Северная Ирландия (12 очков), которая в заключительном туре на выезде сыграла вничью с Венгрией (11 пунктов) со счетом 1:1.
Таким образом, североирландцы напрямую повысились в элитный дивизион Лиги наций, а венгры, заняв второе место в группе, в марте 2027 года сыграют стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.
Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и весной следующего года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.
Турнирная таблица
1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)
2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3
3. Украина — 7 очков (6), 3:6
4. Грузия — 2 очка (6), 0:5
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