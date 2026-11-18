Даниил Сикан и Илья Забарный / © УАФ

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Форвард сборной Украины Даниил Сикан признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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25-летний нападающий бельгийского "Андерлехта" вышел в стартовом составе и уже на 53-й секунде поединка забил гол, который в итоге стал победным — 1:0.

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По итогам игры Сикан получил награду "Лев матча", за него проголосовали 37% болельщиков.

Сборная Украины (7 очков) заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.

Победителем группы стала Северная Ирландия (12 очков), которая в заключительном туре на выезде сыграла вничью с Венгрией (11 пунктов) со счетом 1:1.

Таким образом, североирландцы напрямую повысились в элитный дивизион Лиги наций, а венгры, заняв второе место в группе, в марте 2027 года сыграют стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.

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Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и весной следующего года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

Турнирная таблица

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

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4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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