Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче отбора ЧМ-2026 с Исландией

Руслан Малиновский / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам выездного матча группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 с Исландией, который завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 5:3.

Именно Малиновский получил награду "Лев матча", набрав 76% голосов болельщиков.

32-летний футболист итальянской "Дженоа" вернулся в сборную Украины после тяжелой травмы и реабилитации. В матче с исландцами он оформил дубль, забив на 14-й и 45+5-й минутах.

Для сборной Украины это первая победа в квалификации на грядущий Мундиаль. До этого команда Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан со счетом 3:0.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове. В тот же день Франция на выезде будет противостоять Исландии.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.