- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче отбора ЧМ-2026 с Исландией
Награду "Лев матча" получил Виктор Цыганков.
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 с Исландией.
Поединок на стадионе "Легия" в Варшаве завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 2:0.
Именно Цыганков получил награду "Лев матча", набрав 42% голосов болельщиков.
В поединке с исландцами Цыганков в первом тайме с линии штрафной пробил в перекладину, а на 83-й минуте помог открыть счет – Виктор выполнил подачу с углового, Алексей Гуцуляк сбросил головой на дальнюю штангу, где Александр Зубков головой переправил мяч в ворота.
Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).
Итак, сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.