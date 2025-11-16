Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче отбора ЧМ-2026 с Исландией

Виктор Цыганков и Александр Зубков / © УАФ

Реклама

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 с Исландией.

Поединок на стадионе "Легия" в Варшаве завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 2:0.

Именно Цыганков получил награду "Лев матча", набрав 42% голосов болельщиков.

Реклама

В поединке с исландцами Цыганков в первом тайме с линии штрафной пробил в перекладину, а на 83-й минуте помог открыть счет – Виктор выполнил подачу с углового, Алексей Гуцуляк сбросил головой на дальнюю штангу, где Александр Зубков головой переправил мяч в ворота.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Итак, сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.