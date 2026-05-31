- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Назван лучший игрок сборной Украины в товарищеском матче с Польшей
Награду "Лев матча" получил Андрей Ярмоленко.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам товарищеского матча с Польшей, который состоялся 31 мая на "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
В поединке против поляков Ярмоленко отличился голом, на 44-й минуте замкнув прострел Виктора Цыганкова с левого фланга.
Для Ярмоленко этот гол стал 47-м за национальную команду. 36-летний вингер киевского "Динамо" вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины — на счету действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) 48 забитых мячей за "сине-желтых".
Сборная Украины обыграла Польшу со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече на 34-й минуте забил Роман Яремчук с передачи Цыганкова.
Таким образом, итальянский специалист Андреа Мальдера победой дебютировал на посту главного тренера сборной Украины.
Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.