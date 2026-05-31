Назван лучший игрок сборной Украины в товарищеском матче с Польшей

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / © УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам товарищеского матча с Польшей, который состоялся 31 мая на "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В поединке против поляков Ярмоленко отличился голом, на 44-й минуте замкнув прострел Виктора Цыганкова с левого фланга.

Для Ярмоленко этот гол стал 47-м за национальную команду. 36-летний вингер киевского "Динамо" вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины — на счету действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) 48 забитых мячей за "сине-желтых".

Сборная Украины обыграла Польшу со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече на 34-й минуте забил Роман Яремчук с передачи Цыганкова.

Таким образом, итальянский специалист Андреа Мальдера победой дебютировал на посту главного тренера сборной Украины.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

