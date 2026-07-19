Назван лучший игрок сверхголевого матча за "бронзу" ЧМ-2026 между Францией и Англией

Букайо Сака / © Associated Press

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Вингер сборной Англии Букайо Сака стал лучшим игроком матча за третье место против Франции на чемпионате мира-2026.

В поединке против французов 24-летний футболист лондонского "Арсенала" оформил хет-трик — дважды забил с игры и реализовал пенальти.

Букайо Сака / x.com/FIFAWorldCup

В голосовании за обладателя награды Сака обошел форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который отличился дублем и результативной передачей.

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Отметим, что Англия в сверхголовном матче одолела Францию со счетом 6:4 и завоевала "бронзу" ЧМ-2026.

Для "Трех львов" это вторые в истории медали на ЧМ и первые с 1966 года, когда английская команда стала победителем Мундиаля.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы проиграли Испании (0:2), в то время как англичане проиграли Аргентине (1:2).

Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026 по футболу.

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