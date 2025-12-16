- Дата публикации
Назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА
Приз получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем 2025 года по версии ФИФА.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
В борьбе за награду The Best 26-летний вратарь "Манчестер Сити" и сборной Италии обошел других претендентов, которыми были Алиссон ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Давид Райя ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Интер") и Войцех Щенсный ("Барселона").
Голосование за победителя проходило на официальном сайте ФИФА. Финальный результат определялся суммарно: по 25% голосов от тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.
В этом году Доннарумма выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции в составе ПСЖ, а летом перешел в "Манчестер Сити".
В сезоне-2024/25 Джанлуиджи провел 47 поединков на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв "на ноль". В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.
Отметим, что в этом году Доннарумма также завоевал трофей "Льва Яшина" – награду лучшему вратарю 2025 года по версии издания France Football, которое вручает "Золотой мяч".
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится сегодня, 16 декабря, в столице Катара, городе Доха. Начало – в 20:00 по киевскому времени.