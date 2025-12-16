Назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА

Джанлуиджи Доннарумма / © Associated Press

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем 2025 года по версии ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В борьбе за награду The Best 26-летний вратарь "Манчестер Сити" и сборной Италии обошел других претендентов, которыми были Алиссон ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Давид Райя ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Интер") и Войцех Щенсный ("Барселона").

Голосование за победителя проходило на официальном сайте ФИФА. Финальный результат определялся суммарно: по 25% голосов от тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.

В этом году Доннарумма выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции в составе ПСЖ, а летом перешел в "Манчестер Сити".

В сезоне-2024/25 Джанлуиджи провел 47 поединков на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв "на ноль". В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.

Отметим, что в этом году Доннарумма также завоевал трофей "Льва Яшина" – награду лучшему вратарю 2025 года по версии издания France Football, которое вручает "Золотой мяч".

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится сегодня, 16 декабря, в столице Катара, городе Доха. Начало – в 20:00 по киевскому времени.