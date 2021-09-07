Назван самый дорогой футболист УПЛ: кто попал в топ-10 списка

Назван самый дорогой футболист УПЛ: кто попал в топ-10 списка

Версия портала Transfermarkt.

Автритетний портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков украинской Премьер-лиги.

Возглавляет список самых дорогих футболистов УПЛ лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Его цена за последнее время выросла на миллион евро и теперь составляет 25 миллионов евро.

Вслед за ним в рейтинге идут легионеры "Шахтера" - израильтянин Манор Соломон и бразильцы Додо и Тете. Стоимость каждого из них составляет 20 миллионов евро.

Далее расположились защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Шахтера" Педринью - по 17 миллионов евро.

Десятка самых дорогих футболистов УПЛ по версии Transfermarkt:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 25 миллионов евро (цена выросла на 1 миллион евро)

2. Манор Соломон ("Шахтер") - 20 млн евро (+5 млн евро)

3. Додо ("Шахтер") - 20 млн евро (+2 млн евро)

4. Тете ("Шахтер") - 20 млн евро (не изменилась)

5. Виталий Миколенко ("Динамо") - 17 млн евро (+2 млн евро)

6. Педриньо ("Шахтер") - 17 млн евро (+2 млн евро)

7. Илья Забарный ("Динамо") - 11 млн евро (+5 млн евро)

8. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 11 млн евро (не изменилась)

9. Марлон ("Шахтер") - 10 млн евро (+3,5 млн евро)

10. Лассина Траоре ("Шахтер") - 9 млн евро (2,5 млн евро)

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