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Назван самый дорогой футбольный клуб мира в 2025 году: кто в топ-10
Возглавляет рейтинг мадридский "Реал".
Издание Forbes обнародовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году.
Лидером этого списка является мадридский "Реал". Стоимость испанского гранда оценивается в 6,75 миллиарда долларов, а годовой доход составил 1,129 миллиарда.
В первую тройку также вошли английский "Манчестер Юнайтед" (6,6 миллиарда) и испанская "Барселона" (5,65 миллиарда).
Самые дорогие футбольные клубы мира по версии Forbes (топ-10)
1. "Реал" Мадрид – 6,75 миллиарда долларов (доход: 1,129 млрд)
2. "Манчестер Юнайтед" – 6,6 млрд (доход: 834 млн)
3. "Барселона" – 5,65 млрд (доход: 821 млн)
4. "Ливерпуль" – 5,4 млрд (доход: 773 млн)
5. "Манчестер Сити" – 5,3 млрд (доход: 901 млн)
6. "Бавария" – 5,1 млрд (доход: 827 млн)
7. ПСЖ – 4,6 млрд (доход: 870 млн)
8. "Арсенал" – 3,4 млрд (доход: 771 млн)
9. "Тоттенхэм" – 3,3 млрд (доход: 666 млн)
10. "Челси" – 3,25 млрд (доход: 591 млн)
Ранее сообщалось, что издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.