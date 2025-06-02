ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Назван самый дорогой футбольный клуб мира в 2025 году: кто в топ-10

Возглавляет рейтинг мадридский "Реал".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Издание Forbes обнародовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году.

Лидером этого списка является мадридский "Реал". Стоимость испанского гранда оценивается в 6,75 миллиарда долларов, а годовой доход составил 1,129 миллиарда.

В первую тройку также вошли английский "Манчестер Юнайтед" (6,6 миллиарда) и испанская "Барселона" (5,65 миллиарда).

Самые дорогие футбольные клубы мира по версии Forbes (топ-10)

1. "Реал" Мадрид – 6,75 миллиарда долларов (доход: 1,129 млрд)

2. "Манчестер Юнайтед" – 6,6 млрд (доход: 834 млн)

3. "Барселона" – 5,65 млрд (доход: 821 млн)

4. "Ливерпуль" – 5,4 млрд (доход: 773 млн)

5. "Манчестер Сити" – 5,3 млрд (доход: 901 млн)

6. "Бавария" – 5,1 млрд (доход: 827 млн)

7. ПСЖ – 4,6 млрд (доход: 870 млн)

8. "Арсенал" – 3,4 млрд (доход: 771 млн)

9. "Тоттенхэм" – 3,3 млрд (доход: 666 млн)

10. "Челси" – 3,25 млрд (доход: 591 млн)

Ранее сообщалось, что издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie