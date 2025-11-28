ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Назван состав сборной Украины на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Гонка состоится в субботу, 29 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Стал известен состав сборной Украины на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

По эксклюзивной информации Biathlonnews, украинскую команду в этой гонке будут представлять: Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный.

Мужская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, начало – в 17:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что обнародован состав сборной Украины на женскую эстафету в Эстерсунде.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie