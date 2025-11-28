- Дата публикации
-
Проспорт
- Проспорт
65
- 65
1 мин
- 1 мин
Назван состав сборной Украины на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Гонка состоится в субботу, 29 ноября.
Стал известен состав сборной Украины на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
По эксклюзивной информации Biathlonnews, украинскую команду в этой гонке будут представлять: Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный.
Мужская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, начало – в 17:55 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что обнародован состав сборной Украины на женскую эстафету в Эстерсунде.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.