Названа дата вручения "Золотого мяча-2025": кто главные претенденты на награду

"Золотой мяч" / © Associated Press

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Организатор престижной награды "Золотой мяч", журнал France Football, определился с датой и местом проведения церемонии вручения приза в 2025 году.

Отмечается, что торжественное мероприятие состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. В голосовании он обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

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В этом году главным претендентом на "Золотой мяч" букмекеры называют 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала, победа которого оценена коэффициентом 2,20.

Его конкурентами в борьбе за почетный приз аналитики считают полузащитника ПСЖ Усмана Дембеле (2,60), хавбека "Барселоны" Рафинью (9,00), нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (9,00), форварда "Интера" Лаутаро Маринеса (10,00) и вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму (10,00).