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Названа дата вручения "Золотого мяча-2025": кто главные претенденты на награду
Действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Организатор престижной награды "Золотой мяч", журнал France Football, определился с датой и местом проведения церемонии вручения приза в 2025 году.
Отмечается, что торжественное мероприятие состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.
В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. В голосовании он обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".
В этом году главным претендентом на "Золотой мяч" букмекеры называют 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала, победа которого оценена коэффициентом 2,20.
Его конкурентами в борьбе за почетный приз аналитики считают полузащитника ПСЖ Усмана Дембеле (2,60), хавбека "Барселоны" Рафинью (9,00), нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (9,00), форварда "Интера" Лаутаро Маринеса (10,00) и вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму (10,00).