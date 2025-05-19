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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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1255
Время на прочтение
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Названа дата вручения "Золотого мяча-2025": кто главные претенденты на награду

Действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Золотой мяч"

"Золотой мяч" / © Associated Press

Организатор престижной награды "Золотой мяч", журнал France Football, определился с датой и местом проведения церемонии вручения приза в 2025 году.

Отмечается, что торжественное мероприятие состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. В голосовании он обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

В этом году главным претендентом на "Золотой мяч" букмекеры называют 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала, победа которого оценена коэффициентом 2,20.

Его конкурентами в борьбе за почетный приз аналитики считают полузащитника ПСЖ Усмана Дембеле (2,60), хавбека "Барселоны" Рафинью (9,00), нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (9,00), форварда "Интера" Лаутаро Маринеса (10,00) и вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму (10,00).

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Дата публикации
Количество просмотров
1255
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