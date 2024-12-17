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Названа символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

Названа символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

The Best FIFA Football Awards / Фото: Associated Press

Стали известны одиннадцать лучших футболистов по итогам 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду лучших футболистов по итогам 2024 года.

Имена игроков, которые попали в символическую сборную года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 17 декабря в Дохе, столице Катара.

Отметим, что премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024 года.

Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Защитники: Уильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид)

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Тони Кроос (закончил карьеру, последний клуб – "Реал" Мадрид), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

Нападающие: Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА / Фото: ФИФА / ©
Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА / Фото: ФИФА

Кто вошел в символическую сборную 2023 года по версии ФИФА можно вспомнить по ссылке.

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