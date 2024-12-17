Названа символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

Стали известны одиннадцать лучших футболистов по итогам 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду лучших футболистов по итогам 2024 года.

Имена игроков, которые попали в символическую сборную года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 17 декабря в Дохе, столице Катара.

Отметим, что премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024 года.

Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Защитники: Уильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид)

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Тони Кроос (закончил карьеру, последний клуб – "Реал" Мадрид), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

Нападающие: Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА / Фото: ФИФА

Кто вошел в символическую сборную 2023 года по версии ФИФА можно вспомнить по ссылке.

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