- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Названа символическая сборная 2025 года по версии ФИФА
Стали известны одиннадцать лучших футболистов по итогам 2025 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду лучших футболистов по итогам 2025 года.
Имена игроков, которые попали в символическую сборную года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 16 декабря в Дохе, столице Катара.
Отметим, что премия учитывает выступления футболистов в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.
Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сити")
Защитники: Ашраф Хакими, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (все – ПСЖ), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Полузащитники: Коул Палмер ("Челси"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона)
Форварды: Ламин Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле (ПСЖ)
Ранее также был объявлен лучший футболист 2025 года по версии ФИФА.