Названа символическая сборная 2025 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду лучших футболистов по итогам 2025 года.

Имена игроков, которые попали в символическую сборную года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 16 декабря в Дохе, столице Катара.

Отметим, что премия учитывает выступления футболистов в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.

Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сити")

Защитники: Ашраф Хакими, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (все – ПСЖ), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Полузащитники: Коул Палмер ("Челси"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона)

Форварды: Ламин Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле (ПСЖ)

Ранее также был объявлен лучший футболист 2025 года по версии ФИФА.