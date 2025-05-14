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Названа сумма, которую итальянский топ-клуб предложил за звезду "Шахтера" и сборной Украины
"Наполи" продолжает пытаться подписать Георгия Судакова.
Итальянский "Наполи" сделал официальное предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу украинского полузащитника Георгия Судакова.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, неаполитанцы предложили "горнякам" за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро, еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами.
В то же время, донецкий клуб хочет получить большую сумму, чем предложил "Наполи".
Отмечается, что сам игрок заинтересован в возможном переходе к "партенопейцам", но пока нет соглашения между клубами.
Судаков – воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2020 года, дважды выиграл чемпионат Украины и один раз стал обладателем национального Кубка.
В этом сезоне Георгий провел за "горняков" 35 матчей, забив 13 мячей и отдав 6 ассистов.