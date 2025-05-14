Названа сумма, которую итальянский топ-клуб предложил за звезду "Шахтера" и сборной Украины

Георгий Судаков / © ФК Шахтер

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Итальянский "Наполи" сделал официальное предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу украинского полузащитника Георгия Судакова.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, неаполитанцы предложили "горнякам" за 22-летнего футболиста 35 миллионов евро, еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами.

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В то же время, донецкий клуб хочет получить большую сумму, чем предложил "Наполи".

Отмечается, что сам игрок заинтересован в возможном переходе к "партенопейцам", но пока нет соглашения между клубами.

Судаков – воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2020 года, дважды выиграл чемпионат Украины и один раз стал обладателем национального Кубка.

В этом сезоне Георгий провел за "горняков" 35 матчей, забив 13 мячей и отдав 6 ассистов.

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