Названы главные фавориты на получение "Золотого мяча-2025"

Авторитетное издание Goal опубликовало список главных претендентов на получение "Золотого мяча" в 2025 году, который журнал France Football вручает лучшему футболисту мира.

По версии источника, возглавляет этот список польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

На втором месте расположился 17-летний испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Третью строчку занимает бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который до самого дня церемонии считался главным фаворитом на "Золотой мяч-2024", но в итоге остался без награды.

В топ-5 претендендов на "Золотой мяч-2025" также вошли норвежский бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья.

Топ-15 фаворитов на "Золотой мяч-2025" по версии Goal

1. Роберт Левандовски ("Барселона")

2. Ламин Ямаль ("Барселона")

3. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

5. Рафинья ("Барселона")

6. Гарри Кейн ("Бавария")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

9. Педри ("Барселона")

10. Букайо Сака ("Арсенал")

11. Флориан Вирц ("Байер")

12. Коул Палмер ("Челси")

13. Кристиан Пулишич ("Милан")

14. Майкл Олисе ("Бавария")

15. Джамал Мусиола ("Бавария")

Напомним, обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании он обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

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