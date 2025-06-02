Названы главные претенденты на "Золотой мяч-2025" после финала Лиги чемпионов

"Золотой мяч" / © Associated Press

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Авторитетное издание Goal после финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ раздавил миланский "Интер" (5:0), обновило список претендентов на получение "Золотого мяча-2025".

Первое место в этом рейтинге сохранил вингер ПСЖ Усман Дембеле. Француз является главным фаворитом в борьбе за награду лучшему футболисту мира.

На втором месте расположился 17-летний испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а на третьей позиции его одноклубник бразильский хавбек Рафинья.

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В топ-5 претендендов на "Золотой мяч-2025" также вошли нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

Топ-20 главных претендентов на "Золотой мяч-2025" по версии Goal

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламин Ямаль ("Барселона")

3. Рафинья ("Барселона")

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4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

5. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

6. Дезире Дуэ (ПСЖ)

7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

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8. Ашраф Хакими (ПСЖ)

9. Педри ("Барселона")

10. Гарри Кейн ("Бавария")

11. Роберт Левандовски ("Барселона")

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12. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

13. Витинья (ПСЖ)

14. Жоау Невеш (ПСЖ)

15. Виктор Дьекереш ("Спортинг")

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16. Нуну Мендеш (ПСЖ)

17. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

18. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

19. Брэдли Барколя (ПСЖ)

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20. Деклан Райс ("Арсенал")

Отметим, что торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025" состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании испанец обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов. Парижский клуб впервые в истории выиграл самый престижный еврокубок.

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Благодаря этому главный тренер парижан Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Он стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.

Напомним, накануне УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов-2024/25.