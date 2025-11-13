ТСН в социальных сетях

Названы города и стадионы, которые будут принимать матчи Евро-2028 по футболу

Финал чемпионата Европы-2028 по футболу состоится в Лондоне на "Уэмбли".

Евро-2028 по футболу

Евро-2028 по футболу / © Associated Press

Европейский футбольный союз (УЕФА) официально объявил список городов и стадионов, которые будут принимать матчи Евро-2028.

Турнир состоится в четырех странах – Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.

Матч-открытие состоится в Кардиффе, а оба полуфинала и финал – на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Стадионы, которые будут принимать матчи Евро-2028

  • "Уэмбли" (Лондон)

  • Национальный стадион Уэльса (Кардифф)

  • "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

  • "Манчестер Сити Стэдиум" (Манчестер)

  • "Хэмпден Парк" (Глазго)

  • "Эвертон Стэдиум" (Ливерпуль)

  • "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

  • "Дублин Арена" (Дублин)

  • "Вилла Парк" (Бирмингем)

Чемпионат Европы состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года. Участие в турнире примут 24 сборные.

Отметим, что Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия не получат прямые путевки на Евро-2028 как хозяйки турнира, а будут участвовать в квалификации.

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Испании, которая в финале Евро-2024 одолела Англию со счетом 2:1.

