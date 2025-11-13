- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Названы города и стадионы, которые будут принимать матчи Евро-2028 по футболу
Финал чемпионата Европы-2028 по футболу состоится в Лондоне на "Уэмбли".
Европейский футбольный союз (УЕФА) официально объявил список городов и стадионов, которые будут принимать матчи Евро-2028.
Турнир состоится в четырех странах – Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
Матч-открытие состоится в Кардиффе, а оба полуфинала и финал – на арене "Уэмбли" в Лондоне.
Стадионы, которые будут принимать матчи Евро-2028
"Уэмбли" (Лондон)
Национальный стадион Уэльса (Кардифф)
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
"Манчестер Сити Стэдиум" (Манчестер)
"Хэмпден Парк" (Глазго)
"Эвертон Стэдиум" (Ливерпуль)
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Дублин Арена" (Дублин)
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Чемпионат Европы состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года. Участие в турнире примут 24 сборные.
Отметим, что Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия не получат прямые путевки на Евро-2028 как хозяйки турнира, а будут участвовать в квалификации.
Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Испании, которая в финале Евро-2024 одолела Англию со счетом 2:1.