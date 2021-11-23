Названы имена претендентов на призы лучшему игроку, тренеру и вратарю года по версии ФИФА

Названы имена претендентов на призы лучшему игроку, тренеру и вратарю года по версии ФИФА

Имена победителей станут известны 17 января.

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила имена претендентов на награды премии The Best 2021 в разных номинациях.

За главный приз лучшему игроку по итогам года посоревнуются 11 футболистов: Карим Бензема ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия "Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все - ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

На звание лучшего вратаря претендуют: Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Эдуар Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Каспер Шмейхель ("Лестер").

На награду лучшему тренеру 2021 года номинированы: Антонио Конте ("Интер" / "Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лион Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

Победителей в номинациях определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и болельщиков. Голосование продлится до 10 декабря включительно. Вручение наград состоится 17 января.

Премия ФИФА The Best вручается с 2016 года. Дважды приз игроку года доставался Криштиану Роналду (2016, 2017), по разу его получали Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019).

В прошлом году обладателем награды лучшему футболисту стал Роберт Левандовски, лучшим тренером был признан Юрген Клопп, а голкипером - Мануэль Нойер.

Напомним, кроме награды The Best от ФИФА, приз лучшему футболисту - "Золотой мяч" - отдельно вручает журнал France Football. Ранее сообщалось, что объявлены имена всех претендентов на "Золотой мяч-2021".

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