Названы имена всех номинантов на "Золотой мяч-2026": когда и где вручат награду

"Золотой мяч" / © Associated Press

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Авторитетное издание France Football опубликовало имена всех номинантов на "Золотой мяч-2026".

В официальный список претендентов на победу в престижной премии вошли 30 футболистов.

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Список номинантов на "Золотой мяч"-2026: Джуд Беллингем ("Реал", Англия), Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Марк Кукурелья ("Реал", Испания), Луис Диас ("Бавария", Колумбия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Габриэль ("Арсенал", Бразилия), Гарри Кейн ("Бавария", Англия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Садио Мане ("Аль-Наср", Сенегал), Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина), Килиан Мбаппе ("Реал", Франция), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия), Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина), Майкл Олисе ("Бавария", Франция), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия), Вильян Пачо (ПСЖ, Эквадор), Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия", Мексика), Деклан Райс ("Арсенал", Англия), Родри ("Барселона", Испания), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Ферран Торрес (ПСЖ, Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Франция), Дайо Упамекано ("Бавария", Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия), Витинья (ПСЖ, Португалия).

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Церемония вручения "Золотого мяча-2026" состоится 26 октября в Лондоне. Она станет исторической, ведь впервые оригинальный "Золотой мяч" от France Football будет вручен за пределами Франции.

Перенос церемонии в столицу Англии связан с чествованием первого в истории обладателя награды — легендарного английского футболиста Стэнли Мэтьюза, который получил "Золотой мяч" в 1956 году. Организаторы, журнал France Football и УЕФА, решили провести юбилейную церемонию на родине первого лауреата премии.

С момента основания премии в 1956 году церемония в основном проходила в Париже. Однако в период с 2010 по 2015 год, когда "Золотой мяч" был объединен с наградой ФИФА под названием "Золотой мяч ФИФА", торжества проводились в швейцарском Цюрихе.

После завершения сотрудничества между France Football и ФИФА церемония снова вернулась в Париж и в последние годы проходила в театре Шатле.

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Отметим, что в прошлом году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого журнал France Football признавал лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

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