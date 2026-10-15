ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
270
Время на прочтение
1 мин

Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером

Украинский боксер рассматривает два варианта громких поединков.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик намерен провести два боя в 2027 году.

Об этом сообщил инсайдер Ring Magazine Майк Коппинджер.

По его информации, украинский боксер рассматривает возможность трилогии с экс-чемпионом мира в хевивейте Тайсоном Фьюри, если он 11 декабря 2026 года победит Энтони Джошуа.

Другим потенциальным соперником Усика является обладатель титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе Давид Бенавидес.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Ожидалось, что поединок состоится в марте 2027 года в США. Однако переговоры касательно этого противостояния усложнились из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

В то же время, Фьюри заявлял о желании провести третий поединок с Усиком после запланированного боя с Джошуа.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie