Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик намерен провести два боя в 2027 году.

Об этом сообщил инсайдер Ring Magazine Майк Коппинджер.

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По его информации, украинский боксер рассматривает возможность трилогии с экс-чемпионом мира в хевивейте Тайсоном Фьюри, если он 11 декабря 2026 года победит Энтони Джошуа.

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Другим потенциальным соперником Усика является обладатель титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе Давид Бенавидес.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Ожидалось, что поединок состоится в марте 2027 года в США. Однако переговоры касательно этого противостояния усложнились из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

В то же время, Фьюри заявлял о желании провести третий поединок с Усиком после запланированного боя с Джошуа.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

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В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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