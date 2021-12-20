"Называли нас коричневыми обезьянами": расистский скандал затмил украинское дерби в Бельгии

Тренер "Андерлехта" Венсан Компани возмущен действиями фанатов "Брюгге".

В бельгийском футболе разразился громкий скандал. Во время матча 20-го тура Лиги Жупиле между "Брюгге" и "Андерлехтом" игроки гостей подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.

На поведение фанатов "Брюгге" пожаловался главный тренер "Андерлехта" Венсан Компани, известный выступлениями за "Манчестер Сити".

"Всю игру нас называли коричневыми обезьянами. Я опустошен. Фанаты "Брюгге" всю игру обращались со мной, штабом и игроками, как с обезьянами.

Мне тяжело с этим мириться. В конце концов, мы многое сделали для этой страны. Мы просто приехали сюда, чтобы поиграть в футбол. Не хочу вступать в конфликт с "Брюгге", но таковы сейчас эмоции. Я сейчас просто очень хочу домой. Хочу провести некоторое время с людьми, которые важны для меня", - заявил Компани в интервью после матча.

Поединок завершился со счетом 2:2 . Отметим, что украинский левый защитник Брюгге Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме, а его соотечественник и коллега по позиции Богдан Михайличенко из "Андерлехта" остался на скамье запасных.

Видеообзор матча

После 20 сыгранных туров "Брюгге" Соболя с 40 очками занимает второе место в таблице чемпионата Бельгии, отставая от неожиданного лидера, новичка элитного дивизиона "Сент-Жиллуаз", на 6 баллов.

"Андерлехт" Михайличенко расположился на четвертой строчке, имея 35 пунктов в своем активе.

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