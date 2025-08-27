Называли "раш**тами": детская футбольная команда из Харьковщины столкнулась с буллингом на Львовщине

Харьковчане на турнире в Славском

Детская футбольная команда «Квадро» из Харьковской области досрочно снялась с турнира «Slavsko cup-2025» из-за вероятного буллинга во время матча с командой из Львовской области.

Об инциденте сообщил депутат Лозовского районного совета Максим Стифанищен.

Что рассказали представители команды из Харьковской области

Он сообщил, что во время игры юношей на поле выбежали двое пьяных взрослых мужчин, а позже с трибун звучали оскорбительные возгласы в сторону детей.

Максим Стифанищен рассказал, что после того, как харьковская команда забила гол, на поле стали выходить недовольные родители. Они решили, что на воротах стоит взрослый 20-летний молодой человек. На самом деле, ребенку было 14 лет, просто он был очень рослым, как для своего возраста.

«Когда команда „Квадро“ забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались образы в сторону наших детей: „Вы фашисты“, „ваши мамы б**ди, а вы выбл**ки“ такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили». Хотя мы все общались по-украински», — возмущается депутат.

Кроме того, по словам Стефанищена, некоторых юных футболистов местные мужчины призывали к себе, чтобы провести «мужскую беседу».

По его словам, матч закончился со счетом 3:1 в пользу златопольцев. Однако родители местной команды добились, чтобы гостям из Харьковщины присудили техническое поражение.

«Вечером мне позвонил организатор и сообщил, что нам назначено техническое поражение из-за того, что родители „подняли кипиш“, что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот, здесь много хороших и приветливых людей», — говорится в сообщении.

Власти Златополя требуют официальных извинений

Городской голова Златополя Николай Бакшеев рассказал «Суспильному», что возраст вратаря команды из Харьковщины действительно на два года старше заявленного возраста участников частного турнира «Славско-2025». Турнир был для детей 2013 года рождения, а вратарь — 2011 года, и имеет высокий рост — 185 сантиметров. Однако при регистрации никаких вопросов по возрасту и росту игрока не возникло.

Детская футбольная команда «Квадро»

«Это переросло в образы в адрес команды и вратаря лично, в том числе это касалось нас как представителей восточной части Украины. Начался откровенный буллинг детей от некоторых нетрезвых лиц с трибун, вышедших после матча на поле и едва не устроивших потасовку», — говорит городской голова.

Бакшеев говорит, что команда завершила соревнование, «не желая мириться с тем, что произошло на поле и вне его».

«Но мы оспариваем не процедуру. Формально были основания для возмущений, ведь парень был старше заявленного возраста, но вопрос в том, давало ли это право так вести себя болельщикам. Это чистая вода неспортивное поведение, а организаторы не смогли поддержать правопорядок во время проведения мероприятия», — рассказал Николай Бакшеев.

Что говорят организаторы турнира

«Мы очень поважно относимся к команде из Харьковской области, и не разделяем команды на регионы. Нам очень досадно, что команда снялась и у детей больше нет возможности играть — сегодня награждение, для детей был бы праздник. Я считаю, что снятие с турнира — это эмоциональная и преждевременная реакция тренера команды „Квадро“, — сказал организатор турнира „Славско-2025“ Александр Кривенда.

Он заверил, что в отношении лиц, которые неадекватно вели себя после матча, были приняты соответствующие меры — их заставили покинуть футбольное поле.

Сначала организатор заявил, что не будет извиняться перед командой из Златополя, потому что «не в чем». Но когда «Суспильне» опубликовало свой материал, он «от имени организаторов турнира» попросил прощения.

«Мы осуждаем это и считаем, что такого не может быть. Потому что все дети — наше будущее и будущее нашей страны. Мы не делим и не поддерживаем разделение детей на регионы, это все дети нашей Украины. Мы приняли необходимые меры», — сказал организатор Александр Кривенда.

