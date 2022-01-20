Не больше трех игроков из одного клуба: ФИФА ввела новые правила аренды

Не больше трех игроков из одного клуба: ФИФА ввела новые правила аренды

Ограничения вступят в силу с лета 2022 года.

ФИФА ввела ограничения по количеству арендованных футболистов в клубах, сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что они вступят в силу с июля 2022 года. Каждый клуб сможет иметь не больше восьми арендованных игроков в своем составе. Также не более восьми футболистов каждый клуб сможет отдавать в аренду.

В июле 2023 года количество арендованных и отданных в аренду футболистов в каждом клубе должно быть сокращено до семи, а в июле 2024 — до шести.

ФИФА также введет лимит на количество арендованных между конкретными клубами: в течение сезона клуб сможет иметь не более трех игроков, отданных в аренду одному клубу, и то же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба.

В то же время ограничения не будут касаться воспитанников клуба, а также игроков до 21 года. Отдельным национальным ассоциациям дадут три года для внедрения новых правил.

После утверждения новых правил минимальным сроком аренды будет являться интервал между двумя трансферными окнами (полгода). Максимальным – один год.

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