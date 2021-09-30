"Не бойтесь мечтать": звезда украинского спорта восхитила яркими свадебными снимками

Олимпийская призерка Анжелика Терлюга вышла замуж за своего парня Владимира Зарецкого.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга запостила в Instagram фотографии со своей свадьбы с Владимиром Зарецким.

Влюбленные поженились 26 сентября. Пышную свадьбу пара отгуляла в загородном ресторане "Мюнхгаузен", расположенном вблизи Одессы.

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Своими эмоциями 29-летняя спортсменка решила поделиться с болельщиками в соцсети, добавив к свадебным фотографиям искреннее признание.

"Муж и Жена. Все вы знаете, что 26 сентября - это день нашей с Владимиром свадьбы, это именно тот день, который мы запомним навсегда (а вы будете наблюдать наши совместные фотографии с этого дня еще очень долго).

Я безумно счастлива с тобой. Я часто мечтаю, и не раз загадывала, каким будет мой муж и как бы я хотела, чтобы он относился ко мне. И через некоторое время я получила желаемое.

Не бойтесь мечтать, не бойтесь своих желаний, всегда идите до конца в любых решениях, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком. Не бойтесь никаких изменений. И никогда не идите на компромисс с собой, если что-то не так. Все должно быть идеально. А если верить и ждать, то так и будет", - написала Анжелика.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

В комментариях под публикацией спортсменки фолловеры поздравляют пару со знаменательным событием и желают долгих и счастливых лет семейной жизни.

На олимпийском турнире в Токио Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свел к ничьей и проиграла лишь в финале.

Также Анжелика - трехкратная чемпионка Европы по каратэ.

Ранее Терлюга написала эмоциональный пост и отказалась от всех интервью после того, как якобы сказала, что ей не нравится район, в котором ей подарили квартиру за олимпийскую медаль в Токио. Каратистка в сторис Instagram написала, что всем довольна, а ее слова перекрутили журналисты.

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